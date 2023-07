Drevené parkety vyniknú v každom interiéri. Dlho vydržia iba pri správnej údržbe

Drevo sa už používa aj v kúpeľni.

Drevo je materiál, s ktorým človek pracuje už od nepamäti. Je to prírodný produkt, na dotyk teplý a príjemný. Aj preto veľmi obľúbený.

„Ak chceme žiť v súlade s prírodou, mala by to byť naša jednoznačná voľba,“ tvrdí Kristína Tomčíková, ktorej firma Parkett Designer vyrába na Slovensku drevené parkety už dvadsať rokov.

„Stretávame sa s tým, že najväčšia obava z drevených parkiet je cena,“ na rovinu priznáva obchodníčka a dodáva: „Často sa však stáva, že po informáciách, ktoré zákazníkom poskytneme, sa ich obavy stratia.

Čo je pri rozhodovaní teda najdôležitejšie?

„Je dobré prísť s určitou predstavou, koľko chcete do drevenej podlahy investovať,“ radí expertka.

Okrem finančných nákladov by ste mali mať aj jasnú predstavu o dizajne. „Ujasnené by ste mali mať to, či sa vám páči naturálne drevo s výraznými žilkami, prasklinami a hrčami alebo naopak, či hľadáte čistejší dezén bez výrazných znakov dreva. Dobré je rozmyslieť si, či chcete svetlú, alebo tmavú povrchovú úpravu, to ostatné doladíte v predajni,“ hovorí Tomčíková.

Ako spoznať kvalitu

V súčasnosti až 95 percent zákazníkov uprednostňuje dubové parkety, ide o najobľúbenejší a všeobecne rozšírený druh vďaka praktickým vlastnostiam: je odolný a dobre sa s ním pracuje.