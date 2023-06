Farba nie je pri maľovaní stien najdôležitejšia. Posvieťte si radšej na podklad

Odborník radí ako zvládnuť maľovanie.

Mnohé činnosti pôsobia naoko veľmi jednoducho. Napríklad také vymaľovanie steny. Zdá sa, že tento úkon by naozaj mohol zvládnuť každý šikovnejší domáci kutil. Veď čo už je ťažké na tom, vybrať správny odtieň a ponatierať steny?

Možno by to aj bola pravda, keby sa zrazu nezačala lúpať omietka, keby sa na stenách neobjavili trhliny, prípadne aj diery na miestach, kde ešte nedávno visel obraz.

Maľovanie stien je ako pečenie. Pri nedodržaní správneho postupu a zlom výbere prísad nemusí koláč na prvý pohľad vyzerať zle, no po chvíli sa môže celý rozpadnúť.

„Ak nechcete dopadnúť tak, že sa vám počas maľovania začne olupovať povrch z predchádzajúcich náterov, zverte renováciu stien do rúk odborníkov,“ odporúča Martin Marec, stavebný inžinier a konateľ Armatrade Grp.

Tvrdí, že či už zvolíte výraznejší alebo nenápadný variant úpravy steny, vždy je dôležité steny správne ošetriť. Pri súčasných možnostiach to už totiž zďaleka nie je iba o natretí peknou farbou.

Na začiatok je dobré dopredu vedieť, čo chcete urobiť.

Najskôr rozhoduje estetika

Páčilo by sa vám mať povrch úplne hladký? Alebo uprednostňujete drsnejšiu štruktúru? Uvažujete o natretí stien nejakou farbou alebo siahnete po odvážnejšej úprave a odhalíte betón, prípadne tehlu? Páčili by sa vám tapety?

To sú prvé otázky, na ktoré by ste si mali odpovedať predtým, než sa pustíte do úpravy stien.

Prečo je dôležité vyriešiť na začiatku práve estetické kritérium?

„Výslednú úpravu stien ovplyvňuje práve odborná príprava podkladu – povrchu stien,“ vysvetľuje Marec. „Typickým príkladom sú tapety. Ak podceníte úpravu povrchu a stena zostane nerovná, hrboľatá, nebodaj zvolíte ešte zrnitú omietku, výsledný dojem nebude vôbec pekný.“

Poprosím úplne nahladko

Ak túžite po hladkom povrchu, najlepšie urobíte, ak steny celoplošne vystierkujete stierkou na báze sadry. Jej cenu odhaduje odborník na 7 až 10 eur na štvorcový meter aj s prácou. Stierka sa nanáša v jemnej vrstve – maximálne 2 až 3 milimetre. Pripomíname, že povrch musí byť odmastený, zbavený nálepiek, tapiet a starých hrubých náterov.

Najčastejšie sa používajú stierky na báze sadry, pretože okrem hladkého povrchu vyhovujú alergikom, keďže sa na nich nedrží prach.

Relatívnou novinkou sú stierky na báze hliny, ktoré sú vnímané ako ekologickejšie produkty.